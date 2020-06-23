Звезда Болливуда объяснила свой успех хорошей кармой и нарвалась на критику

Звезда Болливуда Сонам Капур объяснила свой успех хорошей кармой и нарвалась на критику. Актриса обратилась к подписчикам в своем Twitter-аккаунте.

«Карма — самый большой уравнитель. Мы там, где мы есть, благодаря нашей карме. Мы родились и прошли через то, через что мы прошли, из-за нашей кармы. Если вы распространяете ненависть, то это ваша карма. Я молюсь за вас всех», — написала артистка.

Она также выложила несколько скриншотов с комментариями недоброжелателей, которые обвиняли ее в отсутствии таланта и объясняли, что своим успехом она обязана отцу — знаменитому индийскому актеру и продюсеру Анилу Капуру. «Да, я здесь благодаря отцу, и да, я нахожусь в привилегированном положении. Мой отец очень старался, чтобы дать мне все это. И то, где и кем я родилась, является результатом моей кармы. Я горжусь тем, что я его дочь», — отреагировала актриса.

Пользователи Twitter посчитали объяснения Капур глупыми и напомнили, что не все люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, заслужили этого. «Этот твит доказывает, что ты очень-очень тупая. Привилегии — это не то, чем стоит гордиться», — написал юзер DeepikaBhardwaj. «Вся страна издевается над тобой, вот тебе и хорошая карма», — прокомментировала пользовательница MonaSharmapr.

Многие призвали положить конец непотизму в Индии. Другие же посчитали, что публикации Капур оправдывают системное угнетение в местном обществе.

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