Вооруженный налет на российский банк попал на видео

В Воронеже мужчина совершил вооруженный налет на банк и попал на видео. Ролик во вторник, 23 июня, публикуют телеканал «Вести Воронеж».

На кадрах видно, как молодой человек худощавого телосложения входит в российское финансовое учреждение и наставляет пистолет на двух сотрудников. Никто не решается оказать сопротивление, перепуганные клиенты остаются на месте. Угрожая оружием, грабитель идет с сотрудниками банка в кассу, откуда через несколько мгновений сбегает с черной сумкой в руках.

Ограбление произошло 20 июня в отделении банка на улице Владимира Невского. Добычей злоумышленника стали 1,7 миллиона рублей. Полиция ведет розыск грабителя.

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