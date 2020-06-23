«МегаФон» стал лидером по скорости и стабильности соединения в Мособласти

С начала самоизоляции из-за пандемии коронавируса, в марте-апреле 2020 года до 30 процентов столичных абонентов уехали из города в Московскую области, а летом таких абонентов стало еще больше. Лучшие скоростные характеристики продемонстрировали «МегаФон» и МТС, при этом «МегаФон» опережает другие сети по стабильности соединения. Таковы основные выводы исследования качества услуг передачи данных в сотовых сетях Московской области, которое провело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

По средней скорости лидирует «МегаФон» (44 мегабита в секунду), МТС идет с небольшим отставанием (43 мегабита в секунду), им более чем в два раза уступают Tele2 (18 мегабит в секунду) и «Билайн» (15 мегабит в секунду).

Максимальная скорость также лучше у «МегаФона» (293 мегабита в секунду), у МТС (254 мегабита в секунду). Отрыв увеличивается, и у «Билайна» максимальная скорость (141 мегабит в секунду), у Tele2 (114 мегабит в секунду).

По скорости передачи данных (пересылка видео, фото и документов) от пользователя первыми стали МТС (18,5 мегабита в секунду) и «МегаФон» (18 мегабит в секунду). У «Билайна» и Tele2 — по 10 мегабит в секунду. По показателю максимальной скорости лидирует «Билайн» (63,5 мегабита в секунду), далее «МегаФон» (51 мегабит в секунду) и МТС (47 мегабит в секунду), у Tele2 —32 мегабит в секунду.

По среднему значению пинга «МегаФон» значительно опережает трех других операторов (56), остальные идут примерно на одном уровне: МТС (90), «Билайн» (94), Tele2 (99). Значение пинга (ping) отвечает за время реакции интернета на запрос в миллисекундах (ms, мс), то есть за трансляции, онлайн-игры, комфортный серфинг. Чем ниже значение пинга, тем быстрее отклик и интернет-соединение.

Страница Kepler — это эталонная страница, по которой определяется качество серфинга. По результатам тестированная эталонной страницы «МегаФон» и Tele2 имеют практически максимальный показатель — 99. У МТС — 98, у «Билайна» — 96.

Порядка 90 процентов базовых станций работают в стандарте LTE. У «МегаФона» и «Билайна» порядка 94 процентов таких станций, у МТС — менее 93 процентов, у Tele2 — менее 82 процентов.

Необходимость обеспечить удаленную работу требует надежного интернет-соединения, а большая часть дачных поселков не подключены к фиксированным сетям. Поэтому мобильный интернет стал единственным вариантом, так как спутниковый дорог и значительно проигрывает в скорости, отмечается в выводах аналитиков TelecomDaily.

Исследование показало, что сотовые сети в целом сумели справиться с ростом трафика, который по разным оценкам, увеличился в пределах 15-20 процентов за год, отреагировав на миграцию расширением покрытия и установкой дополнительных базовых станций.

Эксперты сделали вывод, что доступность и качество услуг по всей территории Московской области обеспечиваются неравномерно. Максимальные скорости мобильного интернета агентство зафиксировало в южных районах: Серпухов, Ступино, а также в соседних с ними Чеховском, Домодедово, Каширском, Озерском и Раменском.

Однако высокая скорость достижима практически по всем направлениям. Это касается и жителей юго-востока (Подольск, Востряково, Бронницы), и пользователей, проживающих в противоположной части региона — на западе (Обнинск, Ермолино, Волоколамск, Клин) и севере области (Истринское водохранилище, Солнечногорск, Димитров, Мытищи). Через эти районы, в частности, проходят трассы Москва-Рига и Москва-Петербург.

Недостаточную скорость, то есть неудовлетворительный уровень покрытия, эксперты TelecomDaily наблюдали в восточном и северо-восточном направлении — вдоль Щелковского шоссе, в районах Орехово-Зуево, Шатура, Ногинск.

Тестирование было сосредоточено на территории Московской области: в 60 километрах от самого города и до границ с другими областями; общая протяженность автомобильного маршрута по населенным пунктам области составила более 1600 километров. Исследование проходило в конце мая 2020 года в течение одной недели в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки сети, и осуществлялось в движении. Специальное оборудование: пользовательские смартфоны (МТС, «МегаФон», «Билайн», Tele2) в составе измерительного комплекса TEMS Investigation.

Особое внимание в исследовании уделено таким факторам, как скорость загрузки страниц или потеря информации. Для абонента стабильность передачи данных критичнее пиковых скоростей: главное, чтобы приемлемая для работы скорость обеспечивалась везде, в его жилой и рабочей зоне. Согласно собственному исследованию агентства, проведенному среди абонентов в 2019 году, более 70 процентов из них назвали наиболее важным параметром при работе с услугой ее стабильность; лишь 30 процентов на первое место поставили скоростные характеристики.

