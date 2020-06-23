Стало известно о крупных взносах Китая для влияния на Трампа

Связанные с правительством Китая люди использовали политические взносы для попыток оказать влияние на президента США Дональда Трампа и членов Республиканской партии. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal.

Такое утверждение издание сделало на основе записей о финансах кампании по переизбранию Трампа, информации на китайских правительственных сайтах, а также отчетности компаний США и интервью с вовлеченными в это людьми.

По информации издания, ряд связанных с китайским правительством лиц вложили сотни тысяч долларов в его кампанию по переизбранию, чтобы получить возможность оказывать влияние на нового президента.

Благодаря таким пожертвованиям они смогли встретиться с Трампом и высокопоставленными членами Республиканской партии. Как указывает газета, ряд лиц, участвовавших в этом, сотрудничали с органами национальной безопасности КНР, включая организации, связанные с Вооруженными силами Китая, и информировали видных китайских политических деятелей о своих усилиях.

Однако издание отмечает, что нет никаких признаков того, что Трамп знал об этих политических взносах. В Белом доме не дали каких-либо комментариев по этой теме.

Отмечается, что большая часть таких пожертвований была переведена в 2017 году. Среди тех, кто мог делать политические взносы и лоббировать интересы Китая, газета выделяет Дэвида Вана, Тан Бэнь, Чжао Ган и Ли Су.

Ранее The Wall Street Journal опубликовала отрывки из книги бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, в которых было сказано, что Трамп якобы попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году. Как пишет Болтон, американский лидер поднял тему о предстоящих президентских выборах в США, ссылаясь на экономические возможности Китая и «умоляя» лидера КНР обеспечить его победу.

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