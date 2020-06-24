Болтон раскрыл подробности работы над скандальной книгой

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл в эфире телеканала Fox News подробности работы над своей скандальной книгой «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».

Он заявил, что уничтожил все записи, сделанные во время секретных заседаний в Белом доме, и писал книгу по памяти. «Я наделен достаточно хорошей памятью», — ответил Болтон на вопрос о том, каким образом он воспроизвел в своей книге цитаты официальных лиц, не пользуясь записями, которые должны были быть уничтожены после отставки.

По словам бывшего помощника президента, память помогла ему написать другую книгу, посвященную работе в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Он отметил, что записи с его заседаний в Белом доме были сожжены вместе с остальными документами, подлежащими уничтожению, в выходные сразу после отставки.

Болтон также не считает, что уничтожал какие-либо документы, которые должны были быть сохранены в государственном архиве. Он пояснил, что идея написать мемуары появилась у него еще во время работы в администрации.

23 июня госсекретарь США Майк Помпео сравнил книгу Болтона с раскрытием информации, которое организовал в 2013 году бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден. Как считает Помпео, обнародование таких данных — угроза и вред Америке.

В мемуарах Болтона, в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, речь идет о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

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