Путину назвали подходящее место для отправки сомневающихся в силе и мощи России

Президенту Владимиру Путину в ходе вручения государственных наград в Кремле рассказали, куда можно отправлять сомневающихся в силе и мощи России людей. Подходящее место назвал директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, сообщает РИА Новости в среду, 24 июня.

Ермаков стал лауреатом госпремии за 2019 год в области литературы и искусства. Во время награждения он пригласил главу государства посетить усадьбу.

«Если у вас в окружении есть сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в Ивановку», — сказал он, добавив, что их сумеют воспитать.

Церемония состоялась в Екатерининском зале Первого корпуса, став первым подобным мероприятием в стенах Кремля с начала пандемии. За вклад в создании лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний были отмечены гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов и биологи Андрей Улитин и Татьяна Черновская. Госпремии в области науки и технологий были присуждены директору Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрею Головневу.

«Ивановка» — музей композитора Сергея Рахманинова, расположенный в деревне Ивановка Уваровского района Тамбовской области. Александр Ермаков руководит музеем Сергея Рахманинова более 40 лет.

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