Самая молодая конгрессвумен США дала отпор миллиардерам-инвесторам

Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес одержала победу на праймериз в 14-м избирательном округе Нью-Йорка, дав отпор ставленнице миллиардеров-инвесторов. Об этом пишет Financial Times.

Главной соперницей Окасио-Кортес на первичных выборах стала бывшая журналистка телеканала CNBC Мишель Карузо-Кабрера (Michelle Caruso-Cabrera). Как отмечает издание, главными спонсорами ее кампании был глава инвестиционной компании Blackstone Group, миллиардер Стивен Шварцман и гендиректор инвестиционного банка Goldman Sachs Дэвид Соломон.

Несмотря на подобную мощную поддержку Карузо-Кабреры, Окасио-Кортес удалось победить с серьезным преимуществом в более чем 50 процентов. Теперь ей предстоит побороться за место в палате представителей Конгресса с представителем от Республиканской партии, однако, пишет Financial Times, поскольку округ, от которого она избирается, является преимущественно продемократическим, уже сейчас можно говорить, что она с большой долей вероятности изберется на новый срок.

Окасио-Кортес получила свое нынешнее место в палате представителей в 2018 году. Тогда ей также удалось обойти на праймериз демократа с серьезной поддержкой Джо Кроули — до этого он в течение 10 лет избирался в Конгресс, также известно, что он является близким соратником спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В мае стало известно, что общественно-политическая организация «Демократические социалисты Америки», в которую входит Окасио-Кортес, начала разрастаться на фоне пандемии коронавируса. Отмечалось, что общее число ее членов достигло порядка 66 тысяч человек, при этом лидеры партии ожидали дальнейшего прироста.

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