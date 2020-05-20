Партия самой молодой конгрессвумен США разрослась на фоне коронавируса

Общественно-политическая организация «Демократические социалисты Америки», в которую входит самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес, начала разрастаться на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, за последние восемь недель в партию вступили около 10 тысяч американцев. Таким образом, общее число ее членов достигло порядка 66 тысяч человек — оно остается небольшим относительно других американских политических организаций, однако лидеры партии ожидают, что в условиях пандемии приток сторонников продолжится.

По словам одного из партийных чиновников, из-за активного распространения инфекции в стране и недостаточно эффективной политики властей по сдерживанию коронавируса все большее число американцев разочаровываются в капиталистической системе в целом. «Люди смотрят вокруг и говорят: "Капитализм не работает". Если рынок даже не может произвести достаточное количество санитайзеров, туалетной бумаги или масок во время чумы — что хорошего в этой системе?» — пояснил представитель «Демократических социалистов Америки».

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По словам лидеров партии, из-за коронавируса миллионы граждан США остались без работы, а другим приходится трудиться за минимальную зарплату, рискуя заразиться. Оказавшись в таких условиях, люди начинают искать способы восстановить социальную справедливость и обращаются к партии. Кроме того, многих обескуражил выход из президентской гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. В результате его сторонникам пришлось искать новые пути для борьбы с неравенством и продвижения других прогрессивных идей, и «Демократические социалисты Америки» выглядят хорошей площадкой для этого.

Отдельным фактором, привлекающим к партии новых сторонников, является и то, что несколько десятков ее представителей смогли попасть в органы госвласти. Так, 11 членов «Демократических социалистов Америки» избрались в законодательные органы штатов в 2018 году, еще более десяти теперь работают в городских советах по всей стране. Кроме того, две представительницы партии — Александрия Окасио-Кортес и Рашида Тлаиб — получили места в Конгрессе.

Ранее в мае Politico писало, что прогрессивные политики в США пребывают в отчаянии после поражения Сандерса в борьбе за пост кандидата от Демократической партии на грядущих президентских выборах, однако готовы пересмотреть ряд своих убеждений ради победы в будущем. В частности, им, вероятнее всего, предстоит изменить свой подход к формированию своей избирательной базы. До этого отмечалось, что Окасио-Кортес после получения места в Конгрессе уже начала смягчать свою риторику и демонстрировать менее радикальный подход по ряду вопросов.

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