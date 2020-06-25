Шахтер нашел редчайшие драгоценные камни и стал миллионером

Шахтер из Танзании продал правительству обнаруженные им редчайшие камни и стал миллионером. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отец более чем 30 детей добыл два самых больших танзанита, которые когда-либо находили в мире. Власти оценили его находку в 3,4 миллиона долларов. Танзанит добывают только в одной из провинций страны. Камни хорошего качества переливаются ультрамариново- или сапфирово-синим цветом. По оценкам геологов, это один из самых редких драгоценных камней на планете, запасы которого могут исчезнуть уже через 20 лет.

Широкую популярность танзанит приобрел после того, как его начала активно носить известная актриса Элизабет Тейлор, известная как «королева Голливуда». Американская ювелирная фирма «Тиффани» также способствовала популяризации драгоценного камня.

Ранее в России нашли гигантский изумруд: драгоценный камень весом в полкилограмма обнаружен на Мариинском прииске на Урале. Стоимость изумруда оценивается в 55 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей). По оценкам экспертов, камень обладает редкими характеристиками: по цвету он относится к первой категории, а по сорту — ко второй. Такие минералы обычно не используются в ювелирном производстве, а хранятся в музеях.

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