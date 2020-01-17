В России нашли гигантский изумруд: драгоценный камень весом в полкилограмма найден на Мариинском прииске на Урале. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале Свердловской области.

Стоимость изумруда оценивается в 55 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей). По оценкам экспертов, камень обладает редкими характеристиками: по цвету он относится к первой категории, а по сорту — ко второй. Такие минералы обычно не используются в ювелирном производстве, а хранятся в музеях.

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Весной 2019-го на том же прииске нашли камень весом в 1,6 килограмма. Это стало крупнейшей находкой за последние несколько десятилетий. В 2018-м там нашли полуторакилограммовый камень.

На прииске ежегодно перерабатывается 94 тысячи тонн руды и добывается порядка 150 килограммов изумрудов, также там находят бериллы и александриты. В 2015 году там нашли редчайший изумруд, который получил название «Губернаторский». Его стоимость оценивалась в 20 миллионов рублей.

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