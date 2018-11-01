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Обнаружен гигантский бесценный изумруд

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В Замбии обнаружили огромный кристалл изумруда. Об этом сообщает Fox News.

Изумруд весом в 5655 каратов (1,1 килограмма) нашли 2 октября геолог Дебаприя Ракшит ( Debapriya Rakshit) и шахтер Ричард Капейта (Richard Kapeta) в руднике Кагем, принадлежащем британской компании Gemfields по добыче цветных драгоценных камней.

Представители компании отметили необыкновенную чистоту камня и его идеально сбалансированный золотисто-зеленый оттенок. Они рассказали, что в той же части рудника за последние месяцы удалось обнаружить множество необыкновенных камней, но они не могут сравниться с этой находкой по размеру, цвету и чистоте. Камень нарекли «Инкаламу», что в переводе с языка бембу значит «лев».

Элена Бесалья (Elena Basaglia), геммолог Gemfields, назвала это «важной находкой» для индустрии. Она отметила, что изумруды высокого качества из Замбии пользуются огромным спросом в ведущих ювелирных домах Европы. Пока ей сложно сказать, сколько именно ограненных изумрудов получится сделать из «Инкаламу», но «этот камень однозначно войдет в историю геммологии».

Камень выставят на торги в Сингапуре в ноябре. Его оценивают примерно в два миллиона фунтов стерлингов (168 миллионов рублей).

Самый большой кристалл изумруда из когда-либо найденных под названием «Фара» обнаружили в 1999 году в Колумбии. Его вес составлял 11 тысяч каратов (около 2,27 килограмма).

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