В России добыли гигантский изумруд

На Мариинском прииске в Свердловской области обнаружен изумруд весом 1,6 килограмма, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации региона.

«Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет — изумруд весом более двух килограммов был обнаружен в 1990 году, с тех пор самым большим — 1540 граммов — был камень, найденный в 2018 году», — говорится в сообщении.

Мариинский прииск — единственное в России месторождение изумрудов, на котором ежегодно добывают около 150 килограммов драгоценных камней.

Оно принадлежит госкорпорации «Ростех» и управляется компанией «Мариинский прииск». Ее глава Евгений Василевский отметил, что камень «пришел к нам практически в первозданном виде: грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой».

Последний раз уникальный изумруд был найден в Мариинском прииске в 2015 году. Он весил немного больше одного килограмма и получил название «Губернаторский».

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