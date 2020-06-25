Туристам предложили бесплатно отдохнуть в Италии

Туристам предложили бесплатный отдых в итальянском регионе Молизе, который находится в двух часах езды от Рима. Об этом сообщает The Sun.

По данным таблоида, путешественники смогут приехать в Молизе со своими семьями и в течение недели проживать в пустующих домах и виллах с двумя, тремя или четырьмя спальными.

Как отмечается, акцию под названием Regalati il Molise («Подарите себе Молизе») запустили по инициативе городской мэрии в партнерстве с культурной ассоциацией Amici Del Morrutto. В рамках ее проведения туристам предложили 40 бесплатных путевок, которые будут действительны в период с 4 июля по 3 октября.

Материалы по теме Святая земля Алкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»

Для того чтобы стать участником проекта, необходимо заполнить специальную заявку на итальянском языке и где указать причину своего желания поехать в Молизе.

В регионе, пригласившем туристов, проживает всего 305 тысяч жителей. Местный активист Энцо Луонго (Enzo Luongo), ставший одним из авторов проекта, рассказал журналистам, что многие дома годами стоят пустыми из-за того, что их хозяева переехали в «более богатые районы».

«Это красивые, но безлюдные деревни, в которых нет туристического жилья. Потому мы подумали: как можно поощрить людей приезжать сюда в трудные времена, когда туризм находится на рекордно низком уровне?» — сказал он, добавив, что региону удалось сохранить низкий для Италии уровень заболеваемости коронавирусом.

В ноябре прошлого года сообщалось, что власти сицилийского города Каммарата решили привлечь новых жителей, предлагая им бесплатные дома. По словам мэра Винченцо Джамброне (Vincenzo Giambrone), меры приняли для того, чтобы город «не исчез»: из-за переездов местных жителей в большие города его население сократилось до шести тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!