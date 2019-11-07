В Италии решили бесплатно раздать дома

Власти сицилийского города Каммарата решили привлечь новых жителей, предлагая им дома бесплатно. Об этом сообщает Lonely Planet.

Сейчас в городе проживает около шести тысяч жителей. Мэр Каммарата Винченцо Джамброне предлагает покинувшим город собственникам бесплатно передать свои дома новым жителям. По его словам, это необходимо, чтобы Каммарата не исчез. Джамброне обвинил владельцев недвижимости в том, что они не думают об ущербе, бросая свои дома. Он заявил, что не может видеть, как «этот великолепный старинный город опустел и превратился в руины».

Сейчас переселенцам предлагают более десяти каменных домов, но мэр уточняет, что вскоре к ним добавится еще 100. Приоритет имеют молодые семьи с детьми. При переезде они также получат от администрации по одной тысяче евро (более 70,6 тысячи рублей). Однако потенциальным жильцам придется отремонтировать дом, внеся перед этим залог в размере пяти тысяч евро (более 353 тысяч рублей). Деньги будут возвращены после ремонта.

В сентябре власти административной области Молизе на юге Италии предложили пособие желающим переехать в один из населенных пунктов региона с населением до двух тысяч жителей. Размер пособия составит 700 евро (около 50 тысяч рублей) в месяц, его новоприбывшим будут выплачивать в течение трех лет — таким образом, общая сумма компенсации за переезд составит 25,2 тысячи евро. В качестве обязательных условий для получения регулярных денежных выплат власти указывают постоянное проживание в деревне или небольшом городе и открытие в этом населенном пункте собственного бизнеса.

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