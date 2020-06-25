Международные эксперты оценили ход общероссийского голосования в эфире Первого канала.

Так, депутат парламента Италии Паоло Гримольди отметил, что организация на очень высоком уровне. «По сравнению с другими странами, вы — одни из лучших. Особенно учитывая, что это голосование проводится в столь специфичное время — пандемии коронавируса», — сказал он.

В свою очередь, депутат Бундестага Стефан Койтер заявил, что уровень организации в России выше, чем в ФРГ. «У вас везде камеры, которых нет в Германии. И для вас нормально присутствие представителей оппозиции в качестве наблюдателей, которые все контролируют», — подчеркнул политик. По его мнению, Россия демонстрирует «высокий стандарт прозрачности».

В четверг, 25 июня, в России открылись первые участки для голосования по Конституции. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков. Плебисцит будет проходить до 1 июля включительно.

С этого же дня для жителей Москвы и Нижегородской области доступно электронное дистанционное голосование.

Всего в основной закон могут быть внесены 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться. Все изменения внесены одним пакетом, россиянам предлагается проголосовать за или против.

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