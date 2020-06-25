Россиянам рассказали о температурных аномалиях до конца июня

В некоторых регионах России до конца июня ожидаются температурные аномалии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

В частности, отклонения от нормы возможны в Приволжском и Уральском федеральном округах, а также в Сибири. На Поволжье и Урале температура будет примерно на четыре градуса ниже нормы, которая составляет 12-16 градусов. В Сибири, где среднесуточная температура составляет 20 градусов, воздух наоборот прогреется на четыре градуса выше нормы.

В Москве и Санкт-Петербурге средняя температура в течение суток будет около 16 градусов, что соответствует норме. На юге России ожидается в среднем около 20 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек жителям европейской части России и ряда регионов азиатской части предрекли 10 дней повышенного уровня солнечного излучения. Высокому УФ-индексу будет способствовать сухой воздух (отсутствие пыли и влаги), а также низкая облачность.

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