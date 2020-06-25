Полицейские захотели поубивать всех афроамериканцев и лишились работы

Трое сотрудников полиции в американском городе Уилмингтон, штат Северная Каролина, лишились работы после того, как начальству стало известно об их расистских высказываниях. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, беседа, из-за которой полицейские были уволены, состоялась в начале июня. Разговор 44-летнего Майкла Пайнера (Michael Piner), 50-летнего Джесса Мура II (Jesse Moore II) и 48-летнего Джеймса Гилмора (James Gilmore) случайно был записан камерой, установленной в патрульной машине. Позже видео обнаружила сотрудница департамента полиции, где работали все трое мужчин, и сообщила об этом начальству.

На видео продолжительностью около двух часов, в частности, попали замечания правоохранителей относительно афроамериканцев. Так, Пайнер в ходе беседы заявил, что собирается купить автомат на случай, если протесты, охватившие американские города после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после грубого задержания, перерастут в гражданскую войну. «Мы просто выйдем на улицу и поубиваем их. Я готов», — сказал он.

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Гилмор в ответ посетовал на то, что теперь «белые вынуждены поклоняться черным». После этого мужчины также обсудили своих коллег-афроамериканцев, назвав одного из них «куском дерьма».

Спустя некоторое время у Пайнера состоялся разговор с Муром, который рассказал ему о недавнем аресте чернокожей женщины, заявив, что ей следовало просто выпустить пулю в голову. Затем Мур также отметил, что около 90 процентов чернокожих являются «плохими людьми».

После обнаружения данной видеозаписи в отношении троих полицейских было начато внутреннее расследование, по итогам которого их уволили. При этом глава местного департамента полиции Донни Уильямс (Donny Williams), который является афроамериканцем, пообещал, что ни один из мужчин больше не сможет получить работу в правоохранительных органах Уилмингтона. Он также добавил, что планирует обсудить с прокурорами возможность возбуждения в отношении уволенных уголовных дел.

Сам Пайнер в свое оправдание заявил, что причиной его высказываний стали опасения относительно безопасности его семьи, которые привели его к критической точке. Мур и Гилмор в свою очередь заявили, что не являются расистами, и объяснили свои слова стрессом и влияниям Пайнера.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

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