Подсчитаны готовые принять туристов российские регионы

Глава Ростуризма Зарина Догузова подсчитала российские регионы, которые с 1 июля смогут принимать туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Всего 67 субъектов России готовы принимать туристов со следующего месяца. По ее словам, Ростуризм рассчитывает на отмену обязательной справки об отсутствии коронавируса в санаториях с 1 июля.

«К сожалению, справка пока еще нужна для санаторно-курортных учреждений, но мы понимаем всю избыточность этой нормы», — сказала Догузова, пообещав, что сделает все возможное, чтобы это требование ушло из правил.

Ранее сообщалось, что отели и санатории на российских курортах, несмотря на формальное возобновление туристического сезона, оказались не готовы к приему клиентов из-за новых требований Роспотребнадзора, предъявленных на фоне пандемии коронавируса. Известно, что 10-30 процентов объектов размещения в текущем сезоне могут не открыться.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон откроется в России с 1 июля.

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