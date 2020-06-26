Байден насчитал 120 миллионов жертв коронавируса в США

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден ошибочно насчитал в стране 120 миллионов жертв коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в ходе выступления Байдена в Ланкастере, штат Пенсильвания, в четверг, 25 июня. Во время своей речи политик заявил, что от коронавируса в США умерли уже порядка 120 миллионов человек. После этого он поправил себя, уточнив, что на самом деле жертвами инфекции стали около 120 тысяч американцев.
Тем не менее на ошибку своего главного оппонента сразу отреагировал действующий президент США Дональд Трамп. В частности, он отметил, что подобные промахи недопустимы для человека, который собирается стать главой государства, и назвал бывшего вице-президента «удручающе глупым». «Всякий раз, когда он говорит, он не может связать и двух предложений... Я имею в виду, что этот человек вообще не умеет разговаривать», — заявил Трамп.
Байден уже неоднократно допускал ошибки в ходе своих публичных выступлений или интервью. Так, в мае политик в ходе интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви заявил, что тот не может называть себя черным, если поддерживает действующего президента США Дональда Трампа: «Если вам сложно определиться, за Трампа вы или за меня, то вы не черный». До этого он также заявлял, что с 2007 года 150 миллионов американцев были убиты с помощью огнестрельного оружия (при общей численности населения США в 327 миллионов человек) и что собирается бороться за пост сенатора, а не президента.