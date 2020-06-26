Байден насчитал 120 миллионов жертв коронавируса в США

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден ошибочно насчитал в стране 120 миллионов жертв коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в ходе выступления Байдена в Ланкастере, штат Пенсильвания, в четверг, 25 июня. Во время своей речи политик заявил, что от коронавируса в США умерли уже порядка 120 миллионов человек. После этого он поправил себя, уточнив, что на самом деле жертвами инфекции стали около 120 тысяч американцев.

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Тем не менее на ошибку своего главного оппонента сразу отреагировал действующий президент США Дональд Трамп. В частности, он отметил, что подобные промахи недопустимы для человека, который собирается стать главой государства, и назвал бывшего вице-президента «удручающе глупым». «Всякий раз, когда он говорит, он не может связать и двух предложений... Я имею в виду, что этот человек вообще не умеет разговаривать», — заявил Трамп.

Байден уже неоднократно допускал ошибки в ходе своих публичных выступлений или интервью. Так, в мае политик в ходе интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви заявил, что тот не может называть себя черным, если поддерживает действующего президента США Дональда Трампа: «Если вам сложно определиться, за Трампа вы или за меня, то вы не черный». До этого он также заявлял, что с 2007 года 150 миллионов американцев были убиты с помощью огнестрельного оружия (при общей численности населения США в 327 миллионов человек) и что собирается бороться за пост сенатора, а не президента.

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