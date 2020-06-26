В России вылечилось более 380 тысяч зараженных коронавирусом

В России за сутки поправилось 8988 зараженных коронавирусом. Общее число вылечившихся составило более 384 тысяч человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве выздоровело 1997 жителей, в Подмосковье — 1489. Следом идут Петербург (395), Нижегородская (378), Ростовская (304), Свердловская (290) области. Больше ста выписанных пациентов насчитывается в Ханты-Мансийском округе, Краснодарском и Приморском краях, Башкирии, Туве, Воронежской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Новосибирской, Пензенской, Ивановской областях.

За все время эпидемии в стране заразилось более 620 тысяч человек. 227 тысяч из них продолжают быть активными носителями вируса. 8781 больных умерло. Россия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев инфицирования.

Ранее некоторые российские добровольцы рассказали о самочувствии после вакцины от коронавируса. По их словам, они не почувствовали каких-то изменений в организме и сравнили препарат с витаминами.

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