Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств. Ее слова передает Telegram-канал RT в пятницу, 26 июня.

Любимова подчеркнула, что Минкульт в уголовном деле Серебренникова — потерпевшая сторона. Речь идет о причинении государству крупного ущерба. Чиновница добавила, что ведомство занято разработкой мер для исключения подобных ситуаций в будущем.

Ранее в пятницу сообщалось, что бывшую чиновницу Минкульта Софию Апфельбаум, проходившую обвиняемой по делу «Седьмой студии», признали виновной в халатности. Суд постановил, что она не была осведомлена о преступных действиях Серебренникова. Следствие утверждало, что Апфельбаум — соучастница в мошеннической схеме.

Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа», ему грозит шесть лет лишения свободы.

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