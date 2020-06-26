Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Об этом сообщает RT в пятницу, 26 июня.

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Следствие утверждало, что с 2011 по 2014 год руководство организации «Седьмая студия» присвоило 133 из 214 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа». Серебренникова призвали посадить на шесть лет и оштрафовать на 800 тысяч рублей. Других обвиняемых, Алексея Малобродского, Юрия Итина, а также бывшую сотрудницу Минкульта России Софью Апфельбаум попросили приговорить к лишению свободы на сроки от четырех до пяти лет. Обвиняемые свою вину не признали.

Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года. Изначально Серебренников проходил по делу в качестве свидетеля, однако в августе того же года он был задержан и помещен под домашний арест после того, как арестованная бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева назвала его организатором мошеннической схемы. В апреле 2019-го режиссера отпустили под подписку о невыезде.

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