Экономика Европы приблизилась к обрыву

Некоторые европейские страны в конце июля планируют прекратить выплачивать компенсации сотрудникам, которые временно не могли работать из-за пандемии коронавируса. Программа помогала сохранять рабочие места, ее отмена ударит по экономике с новой силой, пишет Bloomberg.

Отменить пособия хотят, например, в Португалии. Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся. Им придется сократить множество сотрудников, это приведет к безработице и, в конечном итоге, скажется на платежеспособности покупателей.

Франция готовит новую схему защиты рабочих мест, которая рассчитана максимум на два года. Однако этого может быть недостаточно, пишет агентство, поскольку спрос еще не скоро восстановится. Данные французской статистической компании Insee показывают, что активность во второй по величине экономике Европы все еще на 10 процентов ниже нормы. Для компаний, особенно небольших, это показатель является существенным. Из-за небольшой рентабельности они рискуют закрыться. Это еще больше ударит по уже разрушенной экономике.

Материалы по теме Спаси или сохрани Германия страдает от избытка денег. Чем это угрожает Европе?

В Великобритании, согласно опросу, четверть сотрудников могут потерять работу, когда правительство начнет сокращать субсидии. Многие экономики по всей Европе пострадали от спада производства в 2020 году. Самые большие потери ожидаются в этом квартале.

Правительство ФРГ пообещало потратить столько, сколько потребуется, чтобы возобновить экономический рост в стране, в том числе продлить программу субсидирования зарплаты. Германия уже выделила 130 миллиардов евро на спасение экономики, это самая большая программа помощи в Европе.

В июне Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал количественное смягчение на 1,35 триллиона евро, в рамках которого он скупит государственные и корпоративные облигации. Также Еврокомиссия обсуждает создание долгосрочного фонда восстановления экономики Европы объемом 750 миллиардов евро, но пока достичь договоренностей по этому вопросу не удалось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!