Еще одной экономике Европы предрекли мощный удар

Испания может оказаться в числе стран Европы, в наибольшей степени пострадавших от кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка Испании.

При наихудшем сценарии ВВП страны может сократиться на 15 процентов в 2020 году, что станет одним из сильнейших падений в еврозоне. В этом квартале он может просесть на 21,8 процента.

Эксперты назвали несколько причин, по которым экономика королевства оказалась не защищена от внешних потрясений и рискует получить мощный удар.

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Во-первых, существенную долю в ВВП занимает туристический сектор. Испании пришлось ввести наиболее жесткий карантинный режим по сравнению с другими странами, что оказало негативное воздействие на отрасль.

Во-вторых, существенную роль играет малый бизнес. Во многих случаях работодатели используют временную рабочую силу, что означает массовые увольнения в кризисное время. По данным Центробанка Испании, уровень безработицы, составивший 14 процентов до начала пандемии, будет варьироваться в пределах от 18,1 до 23,6 процента в этом году.

В конце мая правительство Испании объявило об отказе от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну. Границы остаются закрытыми до 1 июля.

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