Испания приготовилась раздавать деньги просто так

Испания приготовилась внедрить программу базового дохода и начать раздавать деньги населению просто так уже в конце мая. Пособия будут выплачивать тем, чье финансовое положение ухудшилось из-за пандемии коронавируса, пишет Reuters со ссылкой на министра по социальным вопросам и миграции Хосе Луиса Эскрива.

Правительство должно утвердить программу на еженедельном заседании кабинета министров 26 мая. Ожидается, что до миллиона семей получат пособия, которые обойдутся бюджету от 3 до 3,5 миллиардов евро в год. Сумма выплат будет определяться индивидуально для каждой семьи, в зависимости от ее дохода.

Материалы по теме Халявы не будет Эта страна раздавала деньги даром. А так можно было?

Как пишет Bloomberg, министр экономики Испании Надя Кальвино заявила в начале апреля, что если эта схема окажется эффективной, то она «останется навсегда, что станет важным экономическим инструментом поддержки». Размер пособия пока не установлен, однако власти обсуждают цифру в 500 евро.

Другие страны также думают о введении базового дохода. Так, в Шотландии обсуждается универсальная схема, которая позволит правительству выплачивать ежемесячные пособия каждому гражданину, независимо от его финансового положения или занятости.

В Финляндии эксперимент по введению безусловного базового дохода завершился провалом, раздача денег не повлияла на рост рынка труда. Правительство отказалось от идеи безусловного базового дохода из-за его неэффективности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!