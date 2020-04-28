Миллионы европейцев столкнулись с риском остаться без денег

Более 30 миллионов работающих жителей пяти европейских стран попросили о помощи. Они обратились за государственными компенсационными выплатами, поскольку рискуют остаться без денег на фоне пандемии коронавируса, сообщает Financial Times.

В рамках программы государство предоставляет работникам краткосрочные оплачиваемые отпуска. Это делается для того, чтобы не допустить стремительного роста безработицы на фоне пандемии. Речь идет о Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, где в общей сложности пятая часть трудоспособного населения обратилась за финансовой помощью.

Данная программа помощи является одной из самых дорогостоящих. По прогнозам, она обойдется пяти странам в общую сумму более 100 миллиардов евро.

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Однако в некоторых странах, таких как Испания и Великобритания, существуют опасения, что эти меры поддержки будут действовать недостаточно долго, чтобы избежать роста безработицы. Между тем работники в Германии боятся, что они не смогут прожить более двух месяцев на деньги, которые предоставляет правительство.

Экономисты отмечают, что в этот раз экономический спад значительнее, чем в прошлые кризисы, он сильно ударил по малому бизнесу: по ресторанам, отелям и магазинам. Работодатели могут просто уволить персонал или закрыть свой бизнес.

«Проблема в том, что пострадали много небольших компаний, в тех секторах, где держать своих сотрудников может быть просто невыгодно», — отметил научный директор Института по исследованию макроэкономики и делового цикла (IMK) в Дюссельдорфе Себастьян Дуллиен.

Власти Испании в мае планируют представить концепцию безусловного базового дохода и установить размер пособия, которое будет выплачиваться гражданам, чьи доходы наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса. Власти страны обсуждают цифру в 500 евро.

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