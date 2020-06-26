В Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации

В ливийский город Сирт идет переброска боевиков и вооружения из России, заявили в штабе правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Агентство Anadolu со ссылкой на данные командования пишет о замеченной на территории российской авиации.

По словам представителей ПНС, 11 военно-транспортных самолетов российского производства типа Ан и «Ил совершили посадку на авиабазе Аль-Гирдабие в районе города Сирт. Сообщается также о переброске туда наемников из Сирии, а также шести комплексов «Панцирь».

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Ранее, 26 июня, Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что российские наемники вторглись на крупнейшее месторождение нефти в Ливии Эш-Шарара. Якобы накануне вечером колонна автомобилей въехала на месторождение и встретилась с представителями охраны объектов NOC.

Россию не раз обвиняли во вторжениях в Ливию. 23 июня это опроверг директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. «Люди, якобы воюющие в Ливии, на самом деле не выезжали из нашей страны. Так называемые раненые вполне здоровы. Это все доступно в публичном пространстве и опять-таки проверяемо», — подчеркнул он.

В Ливии в 2011 году вспыхнула гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. Сейчас в стране наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. ПНС поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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