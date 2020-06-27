Немецкий «колбасный король» оказался в центре скандала

Немецкий миллиардер Клеменс Тоннис (Clemens Toennies), которого в Германии называют «колбасным королем», оказался в центре скандала из-за мощной вспышки коронавируса на одном из его мясоперерабатывающих заводов. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, результаты тестирования на коронавирус более чем 1,5 тысячи сотрудников фабрики компании Toennies оказались положительными. В основном инфекцию подхватили низкооплачиваемые работники из Восточной Европы, которые делят друг с другом жилье и проживают в сильной тесноте, поясняет агентство. Теперь прокуратура Германии изучает бизнес миллиардера.

Как уточняет Deutsche Welle, вспышка произошла на предприятии в земле Северный Рейн-Вестфалия. Из-за вспышки на карантин пришлось посадить более 600 тысяч человек, проживающих во входящих в регион районах Гютерсло и Варендорф.

По оценке Forbes, состояние Клеменса Тонниса составляет 2,2 миллиарда долларов. Ему принадлежат 45 процентов германского пищевого гиганта Toennies, который он основал вместе с братом Берндом в 1970-х. Компания специализируется на убое скота и переработке мяса. Сын Клеменса Тонниса Максимилиан владеет еще 5 процентами акций фирмы. Оставшаяся половина компании принадлежат сыну Бернда Роберту. Сам брат миллиардера умер в середине 1990-х.

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