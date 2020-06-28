Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 634 тысячи

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 634 тысяч. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране зарегистрировали 634 437 случаев инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 104 летальных исходв. За весь период в России от коронавируса скончались 9 073 человека.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 28 июня превысило 9,95 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 179,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 488 842 инфицированных, 4,82 миллиона человек выздоровели.

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