Жириновский исключил побег Лукашенко после поражения в президентской гонке

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский исключил вариант побега действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко, если на предстоящих президентских выборах он потерпит поражение. Свое мнение российский политик высказал в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда», отрывок из эфира которого приводит Telegram-канал «Белорусский диалог».

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Жириновский отметил, что Лукашенко уже отстает в президентской гонке, однако «в его руках вооруженные силы, мощнейший комитет государственной безопасности». Это, как считает лидер ЛДПР, позволит главе Белоруссии ввести чрезвычайное положение в стране, «если кто-то попытается объявить, что он проиграл выборы».

«Он от власти не уйдет — она, так сказать, в крови у него. И три взрослых сына. Здесь, скорее всего, будет семейный переворот, но при условии, если кто-то из сыновей станет президентом. От власти он не уйдет, как [бывший президент Украины Виктор] Янукович он никуда бежать не будет», — заключил Жириновский.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Два соперника действующего главы государства, блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, были арестованы, что вызвало акции протеста в республие. Лукашенко утверждал, что белорусским спецслужбам удалось сорвать майдан и на кону стоит независимость страны.

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