На границе Ингушетии и Северной Осетии произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом в воскресенье, 28 июня, со ссылкой на управление МВД России по Ингушетии сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел на северной окраине села Майское, расположенном в Пригородном районе Северной Осетии. Там остановились два автомобиля, из которых вышли пятеро мужчин. После непродолжительного разговора между ними вспыхнула ссора, переросшая в перестрелку с применением огнестрельного и травматического оружия.

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В результате перестрелки все пятеро ее участников получили ранения — для одного из стрелков, 22-летнего молодого человека, они стали смертельными. Остальные четверо пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения.

Как отметили в региональном управлении МВД, место, где произошла перестрелка, находится примерно в 500 метрах к западу от административной границы Ингушетии и относится к юрисдикции органов власти Северной Осетии, однако все участники инцидента — ингуши. Некоторые из них является жителями Ингушетии, они госпитализированы в больницу Назрани.

Поэтому управление МВД России по Ингушетии оперативно отреагировало на происшествие и направило для содействия коллегам из Северной Осетии группу своих сотрудников.

17 июня сообщалось, что причиной смертельной перестрелки в Назрани, в ходе которой погибли пять человек, оказались опасения проживающих в республике членов семьи, что их приезжие родственники могут быть экстремистами.

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