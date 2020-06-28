Трамп отправился играть в гольф во время беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф, несмотря на данное ранее обещание находиться в Вашингтоне ради соблюдения законности и порядка в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистов пула Белого дома.

Трампа заметили в его гольф-клубе в штате Виргиния. До этого он отменил поездку в штат Нью-Джерси для игры в гольф на выходные. Тогда Трамп объяснил, что он заботится о порядке в Вашингтоне, где на минувшей неделе продолжились протесты перед Белым домом.

24 мая сообщалось, что Трамп играл в гольф во время пандемии коронавируса и нарушил целый ряд правил социального дистанцирования. Помимо отсутствия масок на большинстве присутствующих, критику со стороны общественности вызвало и то, что Трамп здоровается за руку с другими людьми.

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие винят в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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