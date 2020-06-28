Украинский журналист признался в ненависти к Украине

Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране. Об этом он заявил в ходе передачи «Антиподы» на YouTube-канале ISLND TV.

«Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной», — сказал Дроздов. По словам журналиста, у него есть на это основания, так как он живет на Украине тридцать лет, является ее гражданином, но при этом — «глобально несчастливый человек».

Дроздов также пояснил, что не имеет возможности практиковать свой язык на всей территории страны, а также видеть единомышленников. «Не имея всего этого даже на половине своей территории, я буду ее не то что ненавидеть, я бы ее задушил голыми руками», — поделился он.

По мнению журналиста, единственная цель существования независимой Украины — быть «анти-Россией», а также отрицать все русское как насильственное и оккупационное. При этом Дроздов посетовал, что на данный момент Украина не хочет быть антироссийской, и поэтому не интересует его.

Остап Дроздов многократно делал неоднозначные заявления в телеэфире. В частности, он называл народ своей страны «паскудным и орусевшим», а русскоговорящих граждан Украины — «одноклеточными».

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