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Бабушка погуляла с внучками в парке и нашла крупный алмаз

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Фото: Arkansas State Parks

В американском штате Арканзас бабушка погуляла с внучками в парке «Алмазный кратер» и нашла в земле алмаз весом 2,23 карата. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте парка.

56-летняя Беатрис Уоткинс (Beatrice Watkins) посетила «Алмазный кратер» с дочерью и внучками. Она просеивала почву в попытках найти сокровища и заметила сверкающий на солнце крупный предмет. «Я заметила блеск, но даже не предполагала, что это может быть алмаз, — рассказала она. — Моя дочь посмотрела похожие камни в интернете и предположила, что это пирит. Так что я сунула его в сумку и продолжила поиски».

Спустя час семья сделала перерыв и заглянула в специальный центр, чтобы зарегистрировать находку. Там представители парка объяснили Уоткинс, что она нашла алмаз. «Я так обрадовалась, просто не могла в это поверить, — призналась она. — Да я до сих пор не могу в это поверить».

Сотрудники «Алмазного кратера» подчеркнули, что найденный Уоткинс алмаз на данный момент считается самой крупной находкой за 2020 год.

Американка пока не решила, как она распорядится драгоценным камнем. Пока она планирует оставить его в наследство детям и внукам.

Ранее сообщалось, что посетительница парка «Алмазный кратер» нашла алмаз весом 3,72 карата после просмотра обучающего видео на YouTube. Следуя традиции, американка вместе с сыном дала драгоценному камню название — Caro Avenger (Каро Мститель).

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