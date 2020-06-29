Россиянам дали пять советов по восстановлению после самоизоляции

Чтобы восстановиться после длительного нахождения в режиме самоизоляции, наладить обмен веществ и перестроить работу организма, рекомендуется гулять минимум два раза в день и есть больше фруктов и овощей. Эти и другие советы дала россиянам старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач-эндокринолог Зухра Павлова в разговоре с «Комсомольской правдой».

«Людей изолировали, по сути, обездвижили, поскольку сильно сократилось количество физической активности. Еда была в доступе и в больших количествах. И при этом был очень высокий уровень стресса», — отметила врач. Помочь организму, по ее словам, можно, следуя пяти правилам. Во-первых, Павлова рекомендует компенсировать недостаток физической активности прогулками, которые должны способствовать улучшению физического состояния человека.

Во-вторых, врач советует записаться на прием к терапевту и сдать анализы, чтобы оценить состояние метаболизма. «Доктор на приеме измерит давление и пульс и оценит клинические признаки наличия или отсутствия больших проблем со здоровьем, сердечно-сосудистых например», — уточнила Павлова.

Кроме того, общее состояние организма можно улучшить, если добавить в рацион больше овощей и фруктов, но «здесь самое главное не переусердствовать». По словам Павловой, от одного персика будет больше пользы, чем от целой чашки персиков. Улучшить обмен веществ и поспособствовать сжиганию жиров также может вода. «С водой из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм, а еще, регулярно употребляя воду, мы перебиваем постоянное желание есть», — сказала врач.

В заключение Павлова отметила, что гормональный фон регулирует, в частности, отлаженный режим сна. «Люди, которые ложатся спать за полночь, будут иметь намного больше жировой ткани и худшее состояние здоровья, чем те, кто ложится спать вовремя, то есть до 23 часов», — сказала она, призвав россиян ложиться спать раньше.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова дала россиянам советы по выходу на работу после изоляции. Она отметила, что нагрузку нужно наращивать постепенно, при этом распределяя ее.

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