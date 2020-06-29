Греф ответил на нападки Михалкова

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС ответил на нападки со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе «Бесогон».

Он отметил, что Михалков некорректно использовал его цитату, несколько раз повторив ее. «Мне удивительно, что Никита Сергеевич, великий профессионал, не посмотрел ту запись и выдернул цитату либо понимал, что это не мое выступление, а провокация модератора панельной сессии», — сказал Греф, отметив, что не понимает цели такой манипуляции.

Как пояснил глава Сбербанка, Михалков некорректно использовал его высказывание, сделанное в ходе модерации дискуссионной панели на Санкт-Петербургском экономическом форуме в 2012 году. Он рассказал, что его реплики, призванные оживить разговор, вырвали из контекста и преподнесли как его точку зрения.

В эфире выпуска «Над пропастью во лжи» своей авторской передачи «Бесогон» на канале в YouTube Михалков заявил, что эпидемия коронавируса в России позволила Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования.

Ранее, в начале мая, Михалков в эфире программы «Бесогон ТВ» заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Телеканал «Россия 24» не показал повторы выпуска под названием «У кого в кармане государство?», из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру. Позже руководство «России 24» подчеркнуло, что не планирует отказываться от передачи «Бесогон ТВ». Однако Михалков объявил, что новый выпуск его передачи выйдет только на YouTube.

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