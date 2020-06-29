США прекратили экспорт военной продукции в Гонконг

Вашингтон прекратил экспорт военной продукции и технологий двойного назначения в Гонконг. Об этом в Twitter написал госсекретарь США Майкл Помпео.

Запрет, вступивший в силу с понедельника, 29 июня, коснется поставок контролируемой отделом Госдепартамента по военно-политическим делам военной продукции американского производства, а также имеющих отношение к обеспечению национальной безопасности технологий двойного назначения, контролируемых Министерством торговли США.

«Если Пекин теперь относится к Гонконгу по принципу "одна страна — одна система", то и мы должны относиться так же», — пояснил он.

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26 июня стало известно, что Соединенные Штаты вводят новые антикитайские санкции из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. Помпео объявил, что американское государство вводит «визовые ограничения для бывших и нынешних членов КПК, которых считают ответственными или причастными к подрыванию автономии Гонконга».

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением. Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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