Информацию о пришедшей из России в Европу радиации опровергли

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг информацию в СМИ о том, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия. Об этом институт сообщил на своем сайте.

На данном этапе нельзя определить конкретную страну-источник, подчеркнули в институте. Однако организация утверждает, что радионуклиды все же могли прийти в Европу со стороны западной России.Также ученые предположили, что СМИ неправильно перевели размещенную ранее информацию о загрязнениях.

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо написал в Twitter, что в Швеции зафиксировали повышение радиационного фона. Также он прикрепил к записи карту с отмеченной областью, ставшей предполагаемым источником заражения. На карте выделена южная часть Швеции, центральная часть Балтийского моря и северо-западная часть России, включая Ленинградскую область, Карелию, часть Архангельской области.

Ранее сообщалось, что датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в начале июня превышение уровня радиоактивных веществ у северных границ России. СМИ цитировали сообщение Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов о том, что радионуклиды поступили со стороны запада России.

В Росгидромете заявили, что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено. В «Росэнергоатоме» также ответили, что происшествий на АЭС северо-запада России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений.

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