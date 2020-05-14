В Минздраве сравнили с радиацией опасность коронавируса

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных COVID-19 в Дагестане сравнил опасность коронавируса с радиацией. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 14 мая.

«Заболевание очень быстро распространяется, растет количество смертей... Это как радиация, его не чувствуешь, но люди болеют, умирают», — сказал он.

По его словам, быстрое увеличение числа зараженных в республике связан с тем, что местное население недостаточно серьезно отнеслось к режиму самоизоляции.

«Сложно спрогнозировать, когда произойдет снижение темпов прироста заболеваемости, однако, судя по сложившейся ситуации, пик будет преодолен к концу мая», — заключил он.

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