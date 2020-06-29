Звезда сериала «Вероника Марс» впервые рассказала об отношениях с Брэдом Питтом

Американская актриса Алиа Шокат, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, впервые рассказала об отношениях с ним. Об этом сообщает Vulture.

31-летняя звезда сериала «Вероника Марс» пояснила, что не встречается с актером. По ее словам, у них хорошие дружеские отношения. Она призналась, что ее удивило, как много внимания СМИ уделяли их общению. Когда в сети появились ее совместные фото с Питтом, даже друзья начали интересоваться, действительно ли она состоит в романтических отношениях с актером.

«Я была просто ошеломлена. Ощущение, будто я стою в школе абсолютно голая и думаю: Боже мой, все смотрят на меня"», — вспомнила Шокат.

Актриса рассказала, что с Питтом ее познакомил режиссер Спайк Джонс. Позднее актер также представил Шокат своим друзьям, благодаря чему они начали проводить больше времени вместе.

В мае издание Mirror сообщало, что экс-супруга Питта Анджелина Джоли потребовала, чтобы бывший муж не знакомил детей со своими подругами. Утверждалось, что звезда недовольна тем, что ее 13-летняя дочь Шайло общается с Шокат, а также с актрисой Дженнифер Энистон, с которой Питт развелся в 2005 году.

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