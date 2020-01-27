Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в секретных свиданиях

Голливудских звезд Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в секретных встречах. Об этом сообщает издание Mirror.

По словам друзей знаменитостей, бывшие супруги уже были на пяти свиданиях, после которых осознали, что вновь испытывают друг к другу чувства. Отмечается, что они также вместе проводили время на рождественских каникулах.

«Не думаю, что она [Дженнифер Энистон] когда-либо переставала его любить, хотя он [Брэд Питт] разбил ей сердце, оставив ее ради Анджелины Джоли. Понадобилось много времени, но она простила его», — рассказал источник из окружения Энистон.

Как утверждает сотрудник компании Питта Plan B, в последнее время актер постоянно говорит о бывшей жене. «Они восстановили романтические отношения, и я долгие годы не видел, чтобы кто-то из них был настолько счастлив», — поделился собеседник издания.

Ранее в январе Питт признался, что ничего не знает о слухах в СМИ и социальных сетях, касающихся его примирения с Энистон. «Я блаженно наивен и останусь в неведении», — заявил артист.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт поженились в 2000 году в Малибу. Спустя пять лет пара объявила о расставании. Отмечалось, что причиной разрыва мог стать роман актера с коллегой по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли, на которой Питт женился в 2014-м году. В 2016-м Джоли подала на развод.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!