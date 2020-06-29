Шлепнувшего школьницу российского учителя отправили в тюрьму на десять лет

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор учителю Валерию Сыропятову, которого из-за шлепка ученице обвинили по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК России. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает региональное издание 59.ru.

Согласно приговору суда, педагог получил 9,5 лет колонии. Кроме того, после освобождения Сыропятову назначен один год и десять месяцев ограничения свободы. Он также не сможет заниматься преподавательской деятельностью в течение десяти лет после выхода из колонии.

Первоначально Сыропятова обвиняли по статье 135 («Развратные действия») УК, но полгода спустя дело было переквалифицировано на более тяжкую статью 132 УК. Как утверждал сам осужденный, на уроке он случайно попал девочке по ягодице, когда та стояла у доски.

Учитель якобы сидел за столом и отмахнулся от школьницы. С ней, по словам Сыропятова, у него был конфликт из-за пересдач. Однако, поскольку потерпевшая является несовершеннолетней, все заседания суда были закрытыми и доподлинно неизвестно, какие данные собрали следователи и что именно легло в основу приговора суда.

Сам педагог в разговоре с журналистами не смог уточнить версию обвинения, сославшись на неразглашение по уголовному делу. Поддержать Валерия Сыропятова в день приговора к зданию суда пришли его выпускники, их родители и коллеги педагога.

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