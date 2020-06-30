Пирожные в форме коронавируса восхитили покупателей и вызвали огромные очереди

В Таиланде владельцы нескольких семейных предприятий, торгующих выпечкой в уличных лотках, начали продавать пирожные в форме коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тайский телеканал TNN24.

Сладость представляет собой две сложенные вместе полусферические корзинки из рисовой муки. В них запечено кокосовое молоко. Такие корзиночки стали выпекать из черного и красного риса. Кроме того, к пирожному добавили «корону» из жареной овощной соломки. Таким образом, кондитерское издание стало похоже на то изображение COVID-19, которое люди привыкли видеть по телевизору.

Как сообщает телеканал, пирожные в форме вируса уже стали завоевывать внимание жителей Бангкока. К прилавкам выстроились огромные очереди из восхищенных покупателей.

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