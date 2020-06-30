На чердаке подмосковной многоэтажки нашли тела троих подростков

На чердаке многоэтажного дома в подмосковных Люберцах были найдены тела троих подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий.

Она уточнила, что внешние признаки насильственной смерти не обнаружены. Опознан труп 16-летней местной жительницы, личности двух юношей не установлены

Источник «Ленты.ру» рассказал, что рядом с телами найдены упаковки с химическими веществами, которые, вероятно, и стали причиной гибели детей.

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления причин гибели детей. Организована доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!