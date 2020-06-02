Тела двух россиян нашли в колодце под Москвой

Под Москвой рядом с дачным поселком нашли тела двух россиян. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, останки с сильными гнилостными изменениями были найдены на дне сливного колодца недалеко от города Подольск. Установить пол погибших пока невозможно, тела по-видимому были сброшены после смерти.

По факту случившегося СКР организовал доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

Ранее 1 июня сообщалось, что тело пропавшей 12-летней школьницы нашли в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя Красноярского края.

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