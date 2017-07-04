Двое рабочих погибли при чистке коллектора на свиноферме в Воронежской области

На свиноферме в Нижнедевицком районе Воронежской области погибли двое рабочих 53 и 56 лет, занимавшихся очисткой коллектора, говорится на сайте региональной прокуратуры.

Тела нашли в колодце канализационно-насосной станции. «Прокуратура Нижнедевицкого района начала проверку соблюдения законодательства, в частности правил охраны труда и техники безопасности в ООО "Черкизово-Свиноводство"», — отмечается в сообщении.

Причину и обстоятельства гибели рабочих устанавливают сотрудники Следственного комитета России (СКР) в рамках доследственной проверки.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся опросы руководства и сотрудников предприятия, изымается необходимая документация», — говорится на сайте регионального управления СКР.

Ранее, 22 июня, сообщалось об отравлении метаном шести рабочих в столичной канализации. По данным московского главка СКР, трое из них погибли. Утечка газа произошла из баллона в ходе сварочных работ.

В октябре 2016 года от сильного отравления газами в выгребной яме деревенского туалета погибли трое жителей Волгоградской области. Один из них потерял сознания, занимаясь очисткой септика. Двое других погибли, пытаясь вытащить его оттуда.