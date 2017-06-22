МЧС объяснило гибель рабочих в столичной канализации неосторожностью

Пренебрежение мерами технической безопасности привело к отравлению парами метана шести строителей ГУП «Мосэкострой» в столичной канализации. Об этом сообщили «Интерфакс» в столичном главке МЧС.

Источник агентства уточнил, что отравление произошло в результате утечки газа из баллона для сварочных работ.

Сетевое издание m24.ru со ссылкой на данные московского главка Следственного комитета России пишет, что погибли трое из шести рабочих. ЧП произошло в тот момент, когда они занимались откачкой воды из канализационного колодца. Назначена доследственная проверка.

Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что погибли пятеро.

Ранее источник «Ленты.ру» рассказал, что днем в четверг, 22 июня, в канализации возле дома 4 по улице Боженко на западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли четверо рабочих. На месте велись поиски еще одного человека.