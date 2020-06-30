Ученый нашел способ избежать войны между Китаем и Индией

Индийский профессор экологии Делийского университета Махарадж Пандит (Maharaj Pandit) нашел способ избежать войны между Китаем и Индией. О предложении исследователя сообщает South China Morning Post.

Ученый предлагает странам превратить все спорные территории в Гималаях в природный заповедник. Отмечается, что Индия и Китай в данный момент строят дороги и другую инфраструктуру, которые уничтожают флору и фауну в горах.

«Милитаризация, изменения в правилах землепользования, разрушение среды обитания в Гималаях, вероятно, приведут к вымиранию некоторых видов с небольшим размером популяций. Дипломатия — их единственная надежда», — отмечает Пандит в своей научной статье в журнале Nature. Кроме того, индийский исследователь считает, что вопрос экологии в Гималаях значительно важнее геополитики, поскольку протекающие здесь реки снабжают водой более миллиарда человек.

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Часть экспертов скептически оценила возможность предлагаемого урегулирования спора между враждующими сторонами. Так, со стратегической точки зрения, ракеты, размещенные в высокогорье Гималаев, могут нацеливаться в любую точку мира. Отмечается, что смертельная стычка в середине июня возникла как раз из-за стремления Индии занять более выгодные позиции на вершинах, которые контролировали китайцы.

26 июня сообщалось, что Индия следит за сосредоточением китайских войск в восточном Ладакхе и также разворачивает там дополнительные контингенты. К границе с Китаем перебросили три индийские пехотные дивизии, численность каждой из них достигает 10-12 тысяч военнослужащих. Помимо этого, у границы развернули танки и артиллерию, а истребители ВВС Индии регулярно патрулируют территорию.

23 июня Индия и Китай договорились принять меры, чтобы снизить напряжение на спорной приграничной территории. Это случилось после того, как 16 июня десятки солдат индийской армии погибли во время столкновения. Представители Нью-Дели считают, что это произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво. Помимо этого, индийские СМИ писали о 43 пострадавших и погибших китайцах.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет линия фактического контроля, которая официально не закреплена и не демаркирована. В связи с этим каждая сторона понимает ее по-своему. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.

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