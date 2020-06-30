Российский космонавт впервые в истории проголосовал в космосе онлайн

Российский космонавт Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты онлайн. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Находясь на борту Международной космической станции (МКС), Иванишин принял участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции России. Отмечается, что он смог отдать свой голос онлайн, так как имеет постоянную регистрацию в Москве.

Еще один российский космонавт Иван Вагнер, также находящийся на данный момент на МКС, проголосует 1 июля через доверенное лицо, которое будет находиться в Центре управления полетами ЦНИИмаш. Он скажет о своем решении по закрытому каналу связи, а доверенное лицо внесет его решение в бюллетень.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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