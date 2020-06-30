Названы российские курорты с наибольшим количеством отдыхающих мужчин

Самым популярным среди российских мужчин курортом оказалась Ялта. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования отелей Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кроме того, по данным аналитиков, наибольшим спросом летом 2020 года среди мужчин будут пользоваться Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь и поселок Николаевка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик.

Как уточнили специалисты, среднее количество ночей, которые россияне бронируют для отдыха, равняется примерно десяти. При этом потратить на проживание мужчины планируют в среднем от 1,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки.

Ранее стало известно, что самым дешевым российским городом для отдыха на море в 2020 году оказалась Анапа. Так, выяснилось, что проживание там в среднем стоит 2265 рублей за одну ночь. На втором месте оказался Сочи (2483 рублей за ночь), а третью строчку разделили Судак и Геленджик (2509 рублей за ночь).

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